На онлайн-платформе Google Arts & Culture открылись три новые коллекции, посвященные музеям и культуре Узбекистана, сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана, организовавшего проект. Событие было приурочено к Международному дню музеев, отмечавшемуся 18 мая.

Первая коллекция знакомит с пейзажами, архитектурными памятниками и историей страны, которые вдохновили Яффу Ассулин и Лазиза Хамани на издание книги «Узбекистан: Дорога в Самарканд», в основу которой легли впечатления авторов от посещения самых отдаленных уголков страны.

Вторая коллекция рассказывает о древнейших артефактах, которые представят культурное наследие Узбекистана на выставке «Цивилизации и культуры на Великом шелковом пути» в Лувре в 2021 году. Посетителям будут представлены фрагменты фресок из дворца Варахша, статуя Будды, рукопись древнейшего Корана Усмана и другие знаковые экспонаты Узбекистана, являющиеся частью мирового культурного наследия.

В третьей коллекции опубликована история одного из крупнейших музеев Центральной Азии — Государственного музея искусств Узбекистана. Экспозиция из архивных фотографий показывает метаморфозы, которые переживали архитектура и выставочное пространство музея с момента открытия. Кроме того, в коллекцию включена презентация обновленной концепции архитектуры музея, разрабатываемая японским архитектором Тадао Андо.

На сайте Google Arts & Culture уже есть коллекции Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Савицкого, Дома-музея Айбека и выставка-открытие Центра современного искусства в Ташкенте — Qyrq Qiz Саодат Исмаиловой.

Google Arts & Culture — интернет-платформа, предоставляющая доступ к изображениям произведений искусства в высоком разрешении. Проект был запущен компанией Google в 2011 году в сотрудничестве с 17 музеями. Сегодня к проекту присоединились более 2000 учреждений культуры со всего мира.