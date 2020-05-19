Во вторник состоялось первое виртуальное совещание министров сельского хозяйства пяти центральноазиатских стран — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Оно было организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и узбекской стороной.

Как сообщила ФАО, целью совещания было обсуждение вопросов обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

К министрам присоединились эксперты ФАО, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Международного фонда сельскохозяйственного развития, Исламского банка развития и Всемирного банка.

В недавнем бюллетене ФАО отмечается, что поставки основных продовольственных товаров, включая пшеницу, стабильны в Европе и Центральной Азии, как и в остальном мире. Однако в результате принятия мер по смягчению последствий пандемии COVID-19 произошли сбои в логистике, что затруднило распределение продовольствия и сельскохозяйственное производство в некоторых странах.

Министры поделились опытом разработки политики, действий и планов по преодолению последствий нынешней ситуации. Они также обсудили национальные инициативы и меры, направленные на недопущение сбоев в продовольственной товаропроводящей цепочке и производстве продовольствия.

«С самого начала развития текущей ситуации ФАО настоятельно призывает страны защищать продовольственную безопасность уязвимых групп населения, помогать мелким фермерам поддерживать сельскохозяйственное производство и поддерживать функционирование продовольственных товаропроводящих цепочек для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания источников средств к существованию фермеров, а также тех, кто занят в агропродовольственной переработке и торговле», — сказал Владимир Рахманин, заместитель генерального директора ФАО и региональный представитель в Европе и Центральной Азии.

В будущем планируется продолжить такой обмен информацией для своевременного и эффективного сотрудничества в целях смягчения последствий пандемии для продовольственной безопасности и сельского хозяйства.