Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2855, увеличившись за день на 64. Об этом сообщил Минздрав.

Из 30 новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 24 — у граждан, прибывших из-за рубежа (19 граждан прибыли 14 мая из Санкт-Петербурга, 5 человек — 15 мая из Казахстана) и помещенных на карантин.

На данный момент от коронавирусной инфекции вылечились 2338 человек. Сейчас в специализированных медицинских учреждениях 9 регионов Узбекистане лечатся 504 пациентов.

19 мая из 64 подтвержденных случаев 58 зарегистрировано в Ташкенте, 6 — в Самаркандской области.

Статистика по регионам. Источник: Минздрав.