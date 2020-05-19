Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 19 мая увеличилось на 11 и достигло 2802, сообщило Министерство здравоохранения.

Из новых случаев 10 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа (7 граждан прибыли из России, а 3 — являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 1 — у того, кто находился на карантине.

На данный момент от коронавируса в стране выздоровели 2314 пациентов, на лечении остаются 475 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.



