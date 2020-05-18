Все школы Таиланда откроются и возобновят занятия 1 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министра образования Таиланда Наттхапхон Тхипсуван.

«Это решение окончательное, все школы страны вновь откроют двери 1 июля, — сказал министр. — В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в том или ином регионе, мы будем в этом регионе принимать меры к ограничению распространения инфекции и, вероятно, снова переведем там школы на режим онлайн, если ситуация вновь станет угрожающей».

Однако, подчеркнул глава министерства, о возврате всей системы среднего образования страны на дистанционный режим в этом случае речь не пойдет.

Учебный год в Таиланде обычно начинается в мае и заканчивается в конце февраля. Каникулы между полугодиями обычно проходят с конца сентября по середину октября, «летние» каникулы — с начала марта по начало мая, в самый жаркий период календарного года.

В настоящее время все школы страны работают дистанционно, в режиме онлайн с использованием смартфонов и домашних компьютеров. Для учеников из семей, не имеющих смартфонов и компьютеров, работает специальный образовательный телеканал министерства образования Таиланда.

С 17 мая в Таиланде начался второй этап ослабления ограничительных мер, введенных в действие в связи с пандемией коронавируса. Открыты торговые центры, некоторые спортивные сооружения, рестораны и магазины потребительских товаров, строительных материалов, электроники и другие.

По данным на 18 мая, в стране с начала пандемии заразился коронавирусом 3031 человек, скончались 56 человек, выздоровели 2857. В понедельник в Таиланде зарегистрированы 3 новых случая заражения. На лечении в больницах страны находятся 118 пациентов с COVID-19.