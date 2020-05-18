18 мая АКБ Tenge Bank празднует свой первый день рождения. За первый год работы на рынке Узбекистана банк обрел первых и важных для себя клиентов и партнеров. За это время удалось выстроить с ними эффективное, честное и открытое сотрудничество, достичь многих поставленных целей, определить пути для дальнейшего совершенствования и развития.

На первом этапе банк активно приступил к обслуживанию юридических лиц, начал осуществление расчетно-кассовых операций, международных платежей через систему SWIFT, кредитование в национальной и иностранной валютах. Клиентами банка стали более 200 предприятий различных секторов экономики. Был подключен интернет-банкинг для юридических лиц, предоставляющий набор передовых услуг и сервисов для максимального удобства корпоративных клиентов и предпринимателей.





Изучив высокий спрос, банк разработал и предложил для своих клиентов оперативные прямые платежи в тенге из Узбекистана в Казахстан, а юридические лица получили возможность прямой покупки казахстанских тенге.

Tenge Bank провел активную работу по эмиссии карт платежных систем Uzcard и Humo, установке POS-терминалов в торговых точках. За относительно короткое время была получена лицензия на эмиссию и эквайринг международной платежной системы VISA. В ближайшее время планируется выпуск карт данной платежной системы. Запущена услуга международных денежных переводов «Золотая корона».

Также банком разработаны линейки вкладов для физических и юридических лиц. В конце ноября 2019 года было запущено розничное кредитование, а именно микрозаймы, потребительские кредиты, автокредиты и ипотека, продолжается максимальная автоматизация процессов с использованием современных решений кредитного скоринга и BPM, так как банк планирует сократить время выдачи кредита с нескольких дней до нескольких минут.

Исходя из среднесрочной стратегии развития и увеличения своих возможностей по предоставлению широкого спектра банковских услуг, в апреле 2020 года банк увеличил размер уставного капитала на 222,8 млрд сумов и теперь он составляет 340,8 млрд сумов.





«Это событие свидетельствует о высокой степени заинтересованности нашего акционера развивать банковский бизнес в Узбекистане. Увеличение капитала поможет обеспечить расширение охвата клиентской базы и дальнейший рост банка в перспективных направлениях финансирования розницы и МСБ», — отметил председатель правления Аслан Талпаков.

Банк планирует дальнейшее увеличение присутствия в городах Узбекистана. Во II и III кварталах 2020 года ожидается открытие филиалов в Самарканде и Фергане. Помимо этого, банк поставил перед собой цель до конца 2020 года открыть пять точек продаж в Ташкенте.

Сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введением режима карантина в стране в очередной раз показала необходимость развития дистанционных банковских сервисов. Банк в сотрудничестве с зарубежными вендорами разрабатывает мобильные приложения для физических и юридических лиц с широким спектром функциональных возможностей, которые уже в ближайшем будущем будут представлены рынку.





Менеджмент Tenge Bank придает особое значение квалификации персонала, ведь это основа обеспечения достойного имиджа. Банк собрал активных, энергичных и молодых специалистов, и продолжает набирать сотрудников в IT, пластиковое и розничное управления. Также все сотрудники прошли стажировку по повышению квалификации в центральном офисе казахстанского АО «Народный Банк Казахстана».

Отмечая свой первый год работы в Узбекистане, Tenge Bank благодарит всех своих клиентов и партнеров за сотрудничество и желает им дальнейших успехов и процветания. И в честь этого события банк объявил о запуске акции по автокредитованию под названием DRIVE для физических лиц с привлекательной процентной ставкой 23% годовых и сроком до трех лет.

Акция продлится с 18 мая по 31 августа.

Адрес: ул. Паркентская, 66

Телефон: (+998) 78−120−97−90

Сайт: tengebank.uz

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