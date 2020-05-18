Выгорание экрана — распространенная проблема, с которой знакомы многие владельцы плазменных телевизоров. Если при выключении телевизора, во время видеоигр или переключения каналов на экране появляются остаточные следы предыдущего изображения, то это и есть процесс выгорания. Пиксели работают неправильно или не работают вовсе, поэтому логотипы, строки меню и другие элементы остаются видимыми долгое время.

Восприимчивость телевизора к выгоранию — основной показатель того, как долго прослужит дисплей и сам телевизор. QLED телевизоры от Samsung стали такими устройствами, с которыми можно забыть о проблеме выгорания. Надежность экранов QLED заключается в использовании неорганических квантовых точек, которые не разрушаются с течением времени.





Дисплеи не подвергаются выгоранию, обеспечивая превосходное качество изображения на долгие годы.

При покупке телевизоров QLED моделей 2019 и 2020 года компания Samsung предлагает всем покупателям гарантию от выгорания пикселей на 10 лет. Если у потребителя уже есть телевизор QLED, то электронный сертификат гарантии он может получить онлайн. Для этого достаточно пройти регистрацию по ссылке на сайте компании, указав персональные данные, серийный номер телевизора и место покупки.

Samsung остается одним из ведущих производителей телевизоров уже более 14 лет, изучая и удовлетворяя потребности своих покупателей. Благодаря новым усовершенствованным технологиям телевизоры QLED станут оправданной покупкой, которая позволит наслаждаться яркостью и реалистичностью изображения на протяжении долгих лет.

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