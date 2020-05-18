Семейная поликлиника №62 в Учтепинском районе Ташкента закрыта на карантин. Об этом на брифинге в понедельник сообщил главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков.

По его словам, медучреждение было временно закрыто после визита сотрудника компании Beeline, который находился на карантине.

«Дежурившие в тот день 11 врачей направлены в карантинную зону (комплекс в Юкоричирчикском районе Ташкентской области — ред.). Остальные работники находятся на домашнем карантине», — сообщил он.

Нурмат Атабеков отметил, что среди работников поликлиники пока не выявлено инфицированных COVID-19. Ожидается, что после двухнедельного карантина медучреждение возобновит работу.

Как мы сообщали ранее, в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе был размещен 91 сотрудник Beeline.

В Beeline заявили, что «как только появился риск того, что сотрудники могли быть подвергнуты COVID-19, было проведено массовое тестирование».

С введением в стране карантинных мер компания перевела максимальное число сотрудников на дистанционную работу. «Но есть операционные задачи, которые обязывают нас и часть команды находиться в офисе», — отметили в компании.