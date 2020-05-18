На месте автомобильной стоянки у торгового центра Poytaxt в Ташкенте планируется построить девятиэтажное коммерческое здание, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь хокимията столицы Фуркат Махмудходжаев.

По его словам, более года назад (28 марта 2019 года) решением хокима земельный участок площадью 0,23 га по улице Матбуотчилар был выделен для инвестора из Чехии IMP NEW PAY с обязательством инвестировать минимум 25 млн долларов, но строительные работы были начаты только сейчас. Причины задержки не уточняются.

Согласно реестру компаний на сайте rejstrik-firem.kurzy.cz, IMP NEW PAY зарегистрирована в Карловых Варах 19 августа 2016 года с уставным капиталом 1000 крон (около 40 долларов). Основной вид деятельности — аренда имущества, жилых и нежилых помещений. Учредителями компании являются Исраил Юнусов из Узбекистана с 95% долей и Пол Брайтенбах (Paul Breitenbach) из Германии — 5%.

Исраил Юнусов, в свою очередь, является учредителем компании Lotus Gaz Invest (56,64%), который владеет брендом строительной компании Real House. Он также руководит Федерацией профессионального бокса Узбекистана.





Проект строительства коммерческого объекта был презентован на одном из «Дней инвесторов» в столичном хокимияте.

На 1−3-м этажах здания расположатся торговые объекты, остальные этажи займут офисы. На трех подвальных этажах разместится автостоянка.

«Эта стоянка в центре города важна для населения. Рядом сквер, два театра и банк. Главные условием соглашения с инвестором было то, чтобы парковочные места не пострадали», — отметил Фуркат Махмудходжаев.

Он добавил, что после завершения строительства количество парковочных мест здесь увеличится с текущих 180 до 250.

Пресс-секретарь также сообщил, что участок выделен инвестору без аукциона, поскольку на тот момент не было такого требования.

С 15 августа 2018 года по 15 августа 2019 года в Ташкенте действовал эксперимент по улучшению инвестиционного климата. В этот период земельные участки для инвестдеятельности и объекты госсобственности независимо от их площади хокимият мог предоставлять после проведения прямых переговоров с заключением договоров.

Стоит отметить, что подземная парковка ранее выставлялась на аукцион со стартовой ценой в 7,5 млрд сумов, однако его результат неизвестен.