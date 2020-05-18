На месте автомобильной стоянки у торгового центра Poytaxt в Ташкенте планируется построить девятиэтажное коммерческое здание, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь хокимията столицы Фуркат Махмудходжаев.
По его словам, более года назад (28 марта 2019 года) решением хокима земельный участок площадью 0,23 га по улице Матбуотчилар был выделен для инвестора из Чехии IMP NEW PAY с обязательством инвестировать минимум 25 млн долларов, но строительные работы были начаты только сейчас. Причины задержки не уточняются.
Согласно реестру компаний на сайте rejstrik-firem.kurzy.cz, IMP NEW PAY зарегистрирована в Карловых Варах 19 августа 2016 года с уставным капиталом 1000 крон (около 40 долларов). Основной вид деятельности — аренда имущества, жилых и нежилых помещений. Учредителями компании являются Исраил Юнусов из Узбекистана с 95% долей и Пол Брайтенбах (Paul Breitenbach) из Германии — 5%.
Исраил Юнусов, в свою очередь, является учредителем компании Lotus Gaz Invest (56,64%), который владеет брендом строительной компании Real House. Он также руководит Федерацией профессионального бокса Узбекистана.
Проект строительства коммерческого объекта был презентован на одном из «Дней инвесторов» в столичном хокимияте.
На 1−3-м этажах здания расположатся торговые объекты, остальные этажи займут офисы. На трех подвальных этажах разместится автостоянка.
«Эта стоянка в центре города важна для населения. Рядом сквер, два театра и банк. Главные условием соглашения с инвестором было то, чтобы парковочные места не пострадали», — отметил Фуркат Махмудходжаев.
Он добавил, что после завершения строительства количество парковочных мест здесь увеличится с текущих 180 до 250.
Пресс-секретарь также сообщил, что участок выделен инвестору без аукциона, поскольку на тот момент не было такого требования.
С 15 августа 2018 года по 15 августа 2019 года в Ташкенте действовал эксперимент по улучшению инвестиционного климата. В этот период земельные участки для инвестдеятельности и объекты госсобственности независимо от их площади хокимият мог предоставлять после проведения прямых переговоров с заключением договоров.
Стоит отметить, что подземная парковка ранее выставлялась на аукцион со стартовой ценой в 7,5 млрд сумов, однако его результат неизвестен.
Нари Ман
Запомните количество деревьев на этом фото, их не тронут?
Парковочные места также будут бесплатны как сейчас?
Уставной капитал такой должен быть?
Jake Sully
“три подвальных этажа отведут под стоянку“
Не повлияют ли они (как и всё здание) на линии метро, которые там проходят под землёй???
Профессионализм наших местных строителей и девелоперов очень низкий, к тому же любят воровать. Поэтому возникают опасения по поводу того, не сломают ли они наше ташкентское метро..
Slava Tyan
Какая еще 9-этажка? Соседние здания видели? 4-5 этажей не больше! Кто строит такие высокие здания в районе с низко-этажной застройкой! В Чехии они бы так не стали бы строить.. И что с деревьями? Там за парковкой находится парк!
Джон Йссариан
Ну да, нам ведь надо перегружать центр города и дальше. Толку от дополнительных 80 парковочных мест, если сотрудники и посетители комплекса займут 200?
Alex Soul
И сколько теперь будет стоить парковка? Или будет только для посетителей тц? Почему не расширять город? В центре уже на месте собачий будок будут многоэтажки и тц строить.
Artem Tom
Дорогая земля в центре столицы отдана фирме-однодневка с устанвым фондом в 40 долларов, которая принадлежит местному “уважаемому человеку“ без каких-либо тендеров. Все, что нужно знать про реформы в этой стране.
Александр Мельников
Такая точечная застройка привела к транспортному коллапсу в Москве. Видимо Ташкент идёт по тому же пути. Самый центр города. Единственная вменяемая парковка была. теперь ни парковки не будет да ещё и куча автомобилей прибавиться.