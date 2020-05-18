Сегодня по Узбекистану отмечается вторжение влажного и прохладного воздуха с районов Поволжья. Оно обуславливает выпадение дождей по большей части территории, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области. Местами дожди могут быть сильными, возможны грозы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

С прохождением холодного фронта вторжения по территории республики местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с. Дневная температура воздуха понизится и составит +20…+25 градусов.

Завтра по большей части республики дожди прекратятся. Лишь по центральным и восточным областям возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха будет в пределах +22…+27 градусов.

С 20 мая и до конца недели на территорию Узбекистана день ото дня будет усиливаться вынос сухого и теплого воздуха с зарубежного юга. По территории республики установится преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха постепенно будет повышаться и к выходным дням достигнет ночью +17…+20 градусов, днем — +32…+35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +37 градусов, что превысит среднемноголетние значения на 6−8 градусов.