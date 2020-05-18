Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по поводу дискуссий о проекте закона о ведении делопроизводства на государственном языке, который был опубликован в конце апреля.

14 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила (видео), что сторонники законопроекта «в явном меньшинстве».

«Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории, времени и качеству двусторонних отношений. А главное — интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России», — сказала она.

«Вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики государства и не приемлют вмешательства», — заявил МИД Узбекистана.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «в республике законодательно закреплено уважительное отношение к языкам наций и народностей, проживающих на территории нашей страны»: «Конституция Республики Узбекистан в статье 4 гласит, что Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создание условий для их развития».

В МИДе напомнили, что «согласно статье 9 Закона Республики Узбекистан „О государственном языке“ от 1995 года, работа в органах государственной власти и управления ведется на государственном языке».

В то же время законом «гарантируется возможность беспрепятственного изучения и использования родного языка, в частности, в сфере получения образования, обращения в государственные органы, доступа к правовой и иной информации, а также делового оборота».

«Об этом свидетельствует большое количество школ и вузов с обучением на разных языках, включая филиалы зарубежных университетов, культурные центры, выпускаемые периодические издания, теле- и радиопрограммы, и многое другое», — отметили в МИДе.

«В связи с вышеизложенным, нет никаких оснований для озабоченности относительно положения других национальностей, проживающих в Узбекистане. Речь идет о выполнении упомянутого Закона от 1995 года. МИД Узбекистана выражает надежду на объективность, непредвзятость и сохранение уважения при обсуждении вопросов, связанных с соблюдением требований законодательства о государственном языке в нашей стране», — говорится в заявлении.