18 мая совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Узбекистану льготных заёмных средств в размере 375 млн долларов США в целях смягчения негативного влияния коронавирусной пандемии на экономику страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Льготные кредиты включают в себя беспроцентную линию быстрого кредитования (Rapid Credit Facility) на сумму 125 млн долларов со сроком 10 лет (включая 5-летний льготный период) и Инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) на 250 млн долларов со сроком 5 лет (с 3-летним льготным периодом) с годовой процентной ставкой 1,05%.

Эти средства будут направлены на пополнение Антикризисного фонда при Министерстве финансов для финансирования мер по смягчению негативного влияния глобального кризиса и коронавирусной пандемии.

«При использовании средств будет обеспечена надлежащая прозрачность, в том числе посредством проведения независимого аудита со стороны Счетной палаты Республики Узбекистан, результаты которого будут опубликованы в течение шести месяцев после завершения фискального года», — говорится в сообщении.