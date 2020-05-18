Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 18 мая увеличилось на 9 и составляет 2762, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

Из подтвержденных случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа — двое из них прибыли чартерным рейсом из ОАЭ, один — водитель грузового автомобиля дальнего следования, прибыл из России через Казахстан. Остальные 6 случаев — у тех, кто находился на карантине, все они из Навоийской области.

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков отметил, что на данный момент в стране выздоровело 2247 человек, лечение проходят 494 человека. Еще 49 тысяч человек находится на карантине: 16 тысяч — в стационарах, 33 тысячи человек — дома. До сегодняшнего дня проведено 502 тысячи лабораторных тестов, в воскресенье провели — 14,5 тысячи.