Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента завершил рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой Ларисы Толмачёвой (1977 года рождения, имеет троих детей, ранее не судима), сообщил «Газете.uz» руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, 4 июня 2019 года автомобиль Nexia-3 Ларисы Толмачёвой наехал на 12-летних подростков А. Г., И. С. и Я. С. В результате полученных травм А. Г. скончался на месте. И. С. с повреждением ноги был доставлен в больницу. Я. С. был осмотрен амбулаторно. «Газета.uz» писала о результатах предварительного следствия, а также освещала первые судебные заседания, пока процесс не был объявлен закрытым.

Судебный процесс проходил под председательством судьи Эльзы Шамсутдиновой.

Органом предварительного следствия подсудимая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно материалам уголовного дела Лариса Толмачева 4 июня 2019 года в 18:26, управляя личным транспортным средством марки Nexia-3, двигалась по межмассивной дороге, предназначенной для движения безрельсовых транспортных средств, расположенной между жилыми домами № 5, 6, 7 квартала 11 Юнусабадского района Ташкента, напротив дома 5 квартала 11 Юнусабадского района Ташкента.

Изменяя направление транспортного средства в правую сторону, предназначенную для автомашин и прохода пешеходов, она заметила стоявших вдоль дороги жителей ближайших жилых домов Г. А. (2007 г. р.), И. С. (2007 г. р.), Я. С. (2007 г. р.) и Ф. Р. (2006 г. р.). «Однако Лариса Толмачёва, продолжая движение, при этом грубо нарушив Правила дорожного движения, из-за самонадеянности и небрежности осуществила наезд на несовершеннолетних Г. А., И. С. и Я. С.», — отмечается в заявлении Верховного суда.

В результате наезда, несовершеннолетний Г. А. скончался от полученных телесных повреждений, потерпевший Я. С. получил легкие, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, телесные повреждения, потерпевший И. С. получил телесные повреждения средней степени тяжести.

В ходе судебного процесса, заслушаны показания подсудимой, свидетелей, потерпевших и их законных представителей, исследованы доказательства и проверены доводы защиты подсудимой, отметили в Верховном суде.

«Суд, всесторонне и в полной мере исследовав материалы уголовного дела, признал Ларису Толмачёву виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 266 части 2 УК Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека — ред.). Приговором суда от 18 мая 2020 года Ларисе Толмачёвой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Судом определено отбытие назначенного наказания в колониях-поселениях и исчисление срока наказания с 6 июня 2019 года», — говорится в заявлении Верховного суда.

Приговор Юнусабадского районного суда по уголовным делам может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток, а осужденной и законными представителями потерпевших в тот же срок со дня вручения им копии приговора в апелляционную инстанцию Ташкентского городского суда по уголовным делам или, после вступления приговора в законную силу, в кассационную инстанцию Ташкентского городского суда по уголовным делам.