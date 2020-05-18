Подписание соглашения между политическими лидерами Афганистана открывает путь к мирным переговорам в этой стране, заявило Министерство иностранных дел Узбекистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти. Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Члены его команды будут включены в кабинет министров.

«Узбекистан приветствует достижение политическими лидерами Афганистана соглашения о создании инклюзивного правительства и Высшего Совета национального примирения. Мы также выражаем надежду, что эти важные решения откроют путь к политическим переговорам и установлению прочного и долгосрочного мира в соседнем Афганистане», — говорится в заявлении МИДа.

В министерстве отметили, что Узбекистан будет и далее укреплять отношения дружбы и добрососедства с народом Афганистана, всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.

Переизбранный президент Афганистана Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.