Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 1,36 млн долларов на борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба банка.

Грант будет использован для закупки средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения и других предметов медицинского назначения, которые помогут быстро наращивать потенциал системы здравоохранения страны.

Средства выделяются из ресурсов технического содействия АБР по «Региональной поддержке в борьбе со вспышкой коронавирусного заболевания 2019 и потенциальными вспышками других инфекционных заболеваний» и дополняет первоначальную техническую помощь в размере 200 тысяч долларов, выделенную Узбекистану в марте на приобретение предметов медицинского назначения.

Азиатский банк развития также перераспределил 19,5 млн долларов из текущего займа, чтобы позволить Узбекистану закупить еще 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

АБР работает с правительством и другими партнерами по развитию над мобилизацией дополнительных ресурсов для укрепления системы здравоохранения Узбекистана, говорится в заявлении банка.