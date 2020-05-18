Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2791, увеличившись за сутки на 38, сообщила пресс-служба Минздрава.

Из 12 последних подтвержденных случаев 8 выявлено у водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 — прибывшего из Таджикистана и помещенного на карантин, 3 — у граждан, находившихся на карантине.

К настоящему времени от коронавируса выздоровело 2314 человек, в том числе 67 были выписаны в понедельник. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 13.

18 мая из 38 подтвержденных случаев 18 зарегистрировано в Ташкенте, 14 — в Самаркандской области, 6 — Навоийской области.



