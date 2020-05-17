В Сурхандарьинской области скончался мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 12-й случай смерти пациента с COVID-19.

Житель Сырдарьи И. работал водителем грузовика, совершая международные перевозки, он прибыл в Узбекистан из России через Таджикистан.

5 мая он был госпитализирован в областную инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Диагностические анализы показали наличие у него коронавируса.

11 мая состояние пациента ухудшилось, он с диагнозом тяжелая форма острой двусторонней бронхопневмонии был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искуственной вентиляции легких.

Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.