В Сурхандарьинской области скончался мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это 12-й случай смерти пациента с COVID-19.
Житель Сырдарьи И. работал водителем грузовика, совершая международные перевозки, он прибыл в Узбекистан из России через Таджикистан.
5 мая он был госпитализирован в областную инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Диагностические анализы показали наличие у него коронавируса.
11 мая состояние пациента ухудшилось, он с диагнозом тяжелая форма острой двусторонней бронхопневмонии был переведен в реанимацию и подключен к аппарату искуственной вентиляции легких.
Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.
Татьяна Аш
Мне нужна помощь, я пенсионерка нахожусь в Самаре и не могу зарегистрироваться в генконсульство потому что куда бы я не звонила ни кто не поднимает телефон, как мне быть если вывозят чартерными рейсами только тех кто зарегистрирован, я гепиртоник и сердечника все лекарства закончились, и материальную помощь дают только со справками кто больной или инвалид студентам, а другие что не граждане и не в трудном положении находятся, вот как мне быть и что делать подскажите, я так понимаю что границы откроют не скоро и что делать ходить и просить, если свое государство так помогает и думает о своем народе