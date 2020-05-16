Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды признал недопустимым ведение промышленной добычи песка в Язъяванской пустыне, являющейся государственным памятником природы Узбекистана. Опасения о разрушении охраняемой природной территории и потере существующей здесь уникальная флоры и фауны высказывали экологи.

Как говорится в сообщении Госкомэкологии, опубликованном в субботу, 7 мая группа в составе четырех представителей Ферганского областного управления комитета, инспектора государственной инспекции «Госводхознадзор», заместителя директора компании «Узгидротехник» и представителя Ферганского государственного лесного хозяйства провела изучение на 5-м участке песчаного карьера «Центральная Фергана». Именно здесь велось изъятие песка государственным унитарным предприятием «Ёзёвонмахсуссувкурилиш», как утверждалось, для завершения строительства Язъяванского водохранилища.





Госкомэкологии отмечает, что участок находится на территории памятника природы и занимает площадь в 105.7 га.

«Памятник природы „Язъяванская пустыня“ расположен в северо-западной части Язъяванского и Куштепинского районов Центральной Ферганы и представляет собой биологическую систему с еще не освоенным, уникальным ландшафтом. Здешняя экологическая система формировалась веками», — говорится в сообщении комитета.

«Растительный мир памятника природы включает в себя 302 вида растений 188 родов, в том числе 5 видов деревьев, 24 вида кустарников и 10 видов полукустарников, 98 видов многолетних трав и 165 видов однолетних трав. 91 вид растений на территории памятника является лекарственным», — сообщает Госкомэкологии.

Согласно заключению рабочей группы, освоение запасов песка на этой территории может привести к исчезновению или сокращению численности множества видов животных и растений, включенных в Красную книгу Узбекистана. Кроме того, это может привести к повышению уровня грунтовых вод.

Заключение рабочей группы в виде письма Госкомэкологии было 12 мая направлено в Кабинет Министров, говорится в сообщении.

Госкомэкологии сформировал отдельную рабочую группу для предупреждения ведения работ по изъятию песка на территории «Язъявана». 15 мая здесь были проведены контрольные мероприятия, и территория памятника природы взята под наблюдение, отмечает комитет.

В Госкомэкологии поблагодарили экоактивистов и блогеров за привлечение внимания общественности к проблеме.