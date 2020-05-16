В Самаркандской области в последние дни отмечен рост числа выявленных случаев коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

В регионе выделено шесть очагов распространения инфекции — Тайлакский район, Акдарьинский район, Пайарыкский район, Иштыханский район, город Самарканд и очаг, связанный с водителем международных грузовых перевозок.

За 14 дней в области подтверждено наличие коронавируса у 156 человек. Только 12 мая было выявлено 19 случаев, а 15 мая — 23 случая. На момент публикации в субботу было известно о 19 новых случаях.

Общее число зарегистрированных случаев в области составило 281, из них 154 уже выздоровели (в том числе 10 — в субботу). Самаркандская область находится на втором месте по числу пациентов с коронавирусом, проходящих лечение (108), после Ташкента (293).





Число пациентов в Самаркандской области с 3 по 16 мая. Источник: Минздрав.

Минздрав совместно с местными властями, МВД, Национальной гвардией и другими структурами принимает меры по сдерживанию распространения инфекции, лечению инфицированных и наблюдению за находящимися на карантине.

Из Ташкента в область направлена группа специалистом Минздрава, Агентства санэпидблагополучия и профессорско-преподавательского состава Ташкентской медицинской академии.

Минздрав выразил обеспокоенность тем, что жители некоторых регионов неправильно воспринимают постепенное смягчение режима карантина, находясь без причин на улице и нарушая требования карантина, а это увеличивает риск распространения коронавируса.

В министерстве напомнили о том, что для всех регионов страны продолжают действовать обязательные правила, которым должны следовать все граждане. Это соблюдение правил личной гигиены, социальной дистанции, необходимость часто мыть руки, использовать средства дезинфекции, носить лицевые маски.

Ранее мы писали об усилении карантина в городе Самарканде с 13 мая: возобновят запрет на передвижение транспорта, работать разрешено только продуктовым магазинам, аптекам и дехканским рынкам.