Плотина Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области относится к каменно-земляным плотинам. Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра водного хозяйства Вохиджон Ахмаджонов.

По его словам, при строительстве плотины использовались каменно-земляные материалы исходя из проектной конструкции объекта.

«Из арматуры и бетона была сделана только водовыпускная часть водохранилища. Таких водохранилищ очень много. Это зависит от вида грунта. У нас есть и бетонные плотины. Например, Андижанское водохранилище. Такие объекты строятся исходя из рельефа и условий местности. В таких регионах, как Сырдарьинская и Джизакская области, как и в других странах мира, строят каменно-земляные плотины», — сказал замминистра.

Напомним, утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы на Сардобинском водохранилище. В результате наводнения нанесен ущерб населенным пунктам и посевам в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах.