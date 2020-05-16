Италия намерена снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

Итальянские власти существенно ограничили перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.

Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения коронавирусом.

Кроме того, с 18 мая передвижение людей внутри регионов не будет подвергаться каким-либо ограничениям.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зарегистрировано 223,8 тысячи случаев коронавируса, 31,6 тысячи человек скончались.

Ранее Словения объявила о завершении эпидемии COVID-19 в стране. Эстония, Латвия и Литва вновь открыли свои границы друг для друга. Германия с 15 мая отменила обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из стран Евросоюза.