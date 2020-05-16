Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге обратилось к соотечественникам, проживающим в России и пытающимся вернуться на родину.

«Весть об организации очередных чартерных рейсов из различных городов России для вывоза граждан Узбекистана вызвала широкий резонанс среди наших соотечественников, находящихся в России для осуществления трудовой деятельности, учебы или по другим причинам. В последние дни возле генерального консульства наблюдается повышенное скапливание узбекских граждан, требующих отправить их на родину чартерными рейсами», — говорится в сообщении.

В генконсульстве напомнили, что диппредставительства страны составляют списки граждан, которые в приоритетном порядке допускаются на чартерные рейсы, — это имеющие проблемы со здоровьем, или пациенты, маленькие дети, беременные женщины, пожилые, а также те, кто приобрел билеты на ранее отмененные регулярные рейсы.

«Именно эта категория соотечественников была приглашена на чартер, организованный 14 мая 2020 года из Санкт-Петербурга в Узбекистан», — подчеркивается в сообщении.

Генконсульство заверило, что все граждане Узбекистана, включенные в списки, будут возвращены на родину по мере организации чартерных рейсов. Соотечественников призвали не поддаваться призывам провокаторов и оставаться в местах своего постоянного/временного проживания до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Скапливание большого количества людей возле генконсульства чревато заражением различными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, отмечается в сообщении.

Соотечественникам, оставшимся без работы, рекомендовано обратиться в представительство Агентства по внешней трудовой миграции для содействия в трудоустройстве. Тем, у кого нет постоянного места жительства, генконсульство готово помочь с поиском временного жилья.

Напомним, с 14 мая началась выплата единовременной материальной помощи гражданам Узбекистана в России, которые оказались в затруднительном положении, в рамках проекта «Мехр», запущенного посольством страны в РФ.