Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, и АИКБ «Ипак Йули» подписали соглашение, позволяющее банку эффективнее управлять валютными рисками и увеличить финансирование в национальной валюте для малых и средних предприятий, которые играют ключевую роль в экономическом развитии Узбекистана.

В соответствии с соглашением, IFC и «Ипак Йули» будут осуществлять операции валютных свопов в соответствии с генеральным соглашением Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA). Это стандартный документ по регулированию внебиржевых операций с деривативами.

Это позволит банку хеджировать (страховать) свои ресурсы в иностранной валюте и эффективнее балансировать активы и пассивы. IFC является международным финансовым учреждением, предоставляющим местным банкам в Узбекистане такой инструмент управления рисками.

«Это первое соглашение такого рода, подписанное банком „Ипак Йули“ в целях наращивания ресурсов банка путем использования деривативных финансовых инструментов. Сотрудничество с IFC позволит расширить кредитование наших клиентов в национальной валюте путем эффективного снижения финансовых рисков и управления валютными рисками», — сказал Саидаброр Сайдахмедов, председатель правления банка «Ипак Йули».

IFC сотрудничает с «Ипак Йули» — одним из крупнейших частных банков в Узбекистане — с 2018 года путем предоставления финансирования в размере 15 млн долларов США, номинированных в узбекских сумах.

«Данное соглашение демонстрирует, что IFC солидарна со своими партнерскими банками и готова поддержать их при любых обстоятельствах. Банк „Ипак Йули“ сможет лучше управлять валютными рисками и продолжит кредитование в национальной валюте предприятий, которые нуждаются в финансировании. Это критически важно в эти дни, когда бизнес особенно уязвим из-за глобального воздействия кризиса, вызванного COVID-19», — отметила Кассандра Колберт, региональный менеджер IFC по Центральной Азии.

Корпорация IFC

Международная финансовая корпорация IFC, входящая в группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом, занимающимся поддержкой частного сектора на развивающихся рынках. Корпорация работает с более чем двумя тысячами частных предприятий по всему миру и, используя свой капитал, экспертные знания и влияние, создает новые рынки и возможности там, где они наиболее необходимы. В 2019 финансовом году компания предоставила долгосрочное финансирование в развивающихся странах на сумму более 19 млрд долларов. Тем самым корпорация привлекала мощный потенциал частного сектора к искоренению крайней бедности и увеличению всеобщего благосостояния. Подробную информацию об IFC можно найти по ссылке.

Банк «Ипак Йули»

Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули», основанный в 1990 году, является одним из первых частных банков в Узбекистане. Предоставляет широкий спектр банковских услуг розничным и корпоративным клиентам через хорошо развитую сеть, состоящую из 16 филиалов и 36 экспресс-центров в 8 регионах Узбекистана. Банк «Ипак Йули» постоянно стремится к росту своего бизнеса, расширяя клиентскую базу, региональное присутствие, увеличивая количество и виды услуг для удовлетворения потребностей каждого клиента.

На правах рекламы.