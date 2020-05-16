Общее число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 2738, увеличившись за день на 52, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 19 новых случаев 16 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа. 12 из них приехали из Таджикистана, 4 прибыли чартерным рейсом из Москвы в Ташкент. В Наманганской области выявлено 3 случая среди тех, кто находится на карантине.

К данному моменту число выздоровевших от коронавируса составляет 2213 человек (80%, за день выписаны 55 человек), 11 человек скончались от осложнений, связанных с инфекцией. На лечении находятся 514 пациентов.

Статистика по регионам. Пациенты из Сырдарьи перевезены в Ташкент. Источник: Минздрав.