Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане выросло на 28 и составляет 2719, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане выросло на 28 и составляет 2719, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 719
|2 195
|11
|4 542 347
|1 637 067
|307 666
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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