Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 16 мая увеличилось на 5 и составляет 2691, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных новых случаев 1 выявлен у водителя международного грузового автомобиля дальнего следования и прибывшего 14 мая из России.

Еще 4 новых случая (все — в Навоийской области) выявлены у тех, кто находился на карантине.

На данный момент от коронавируса в стране выздоровели 2158 человек, лечение проходят 522 пациента, из них у 8 — тяжелое состояние.