Ташкентский зоопарк объявил о возобновлении работы с 16 мая с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Сообщается, что вход в зоопарк будет осуществляться группами не более двух человек, за исключением семей. На территории зоопарка обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции в 2 метра. Также рекомендуется избегать тактильных контактов.

Все посетители будут проходить первичный медицинский осмотр. При выявлении температуры тела выше 36,8 градусов (при спорной ситуации замер делается повторно) посетители не будут допущены на территорию зоопарка, а их личные данные будут записаны. Им также будет рекомендовано обратиться в медицинское учреждение.

На территории зоопарка до особого распоряжения запрещена деятельность аттракционов, развлекательных заведений и пунктов общественного питания.

Напомним, зоопарк был закрыт для посетителей с 19 марта.