«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов чизкейков.

Ванильно-шоколадный чизкейк без выпечки





Этот чизкейк можно приготовить, когда на десерт хочется чего-то вкусного и легкого. Для него нужно раскатывать тесто и разогревать духовку.

Фитнес-чизкейк «Зебра»





Диетические десерты могут быть не только полезными, но и вкусными. Чизкейк по этому рецепту можно есть без вреда для фигуры.

Брауни-чизкейк со сливами





Брауни и чизкейк — это самые популярные десерты. А если совместить эти два лакомства в одном блюде, то в результате получается вкуснейшее угощение.

Яблочно-банановый чизкейк без выпечки





Еще один очень вкусный рецепт для тех, кто следит за фигурой. Приготовление этого десерта состоит всего лишь из нескольких простых этапов.

«Чизкейк» из каймачной сузьмы





Это десерт готовится без выпечки, но получается с приятной текстурой и сливочным вкусом.

Брауни-чизкейк с малиной





Еще один вариант брауни-чизкейка — с малиной. Сочетание насыщенного шоколадного вкуса брауни с нежным сливочным крем-чизом дополнено малиновым пюре.

Японский чизкейк





Японский чизкейк называют также «хлопковым» за легкую, воздушную и нежную структуру. При приготовлении важно соблюдать несколько правил, каких — смотрите здесь.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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