Получать прибыль в сфере страхования за счет возникновения непредвиденных рисков гораздо сложнее, чем в других сферах экономики. Недостаточно больших математических вычислений или опыта, чтобы спрогнозировать получения от этой финансовой услуги. Главное требование — быть готовым к неожиданным капризам природы и другим неприятным происшествиям и событиям.

Прошло ровно два месяца с момента введения карантина. Ряд неблагоприятных событий таких, как пандемия коронавируса, сильные порывы ветра и наводнения, оказали негативное влияние на финансовую стабильность многих организаций, что можно будет увидеть в полугодовых экономических отчетах.





За карантинный период АО «Узагросугурта» выплатило более 4 млрд сумов страхового возмещения, в том числе более 2,5 млрд сумов было направлено на возмещение ущерба в сельском хозяйстве при повреждении имущества в результате сильных ветров в Бухаре.

Этот весенний сезон был полон дождей, града, наводнений, сильных ветров и многих стихийных бедствий в целом. В основном сельское хозяйство от них страдает. Наводнения, чрезмерные осадки могут привести к неурожаю, снижению урожайности или росту вредителей сельхозкультур. Поэтому во всех филиалах, подразделениях и страховых центрах АО «Узагросугурта» был установлен контроль за улучшением качества обслуживания и своевременной выплатой страховых возмещений. График и качество работы рабочих групп были усилены, особенно в районах бедствий.





Ни для кого не секрет, что катастрофа на Сардобинском водохранилище, ликвидацию последствий которой лично контролирует президент республики, является одной из главных проблем, стоящих перед каждой организацией. В целях мониторинга в результате наводнения сотрудники «Узагросугурта» отправились на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Была создана оперативная рабочая группа, и принимаются меры для определения степени ущерба в наиболее пострадавших районах Акалтин, Мирзаабад и Сардоба. В результате более 100 млн сумов будет выплачено в качестве компенсации за полученный ущерб предпринимателям и населению — клиентам организации — в сфере рыболовства.

Рабочая группа АО «Узагросугурта» готовит заключения по страховым случаям, возникшим в пострадавших от наводнения районах, количестве заложенного имущества населения и ущерба сельскохозяйственных культур.





АО «Узагросугурта» также создал рабочую группу по изучению последствий наводнения в Навоийской области и первоначально выделил 30 млн сумов на покрытие ущерба.

Кроме того, все обращения в «Узагросугурта» досконально изучаются и принимаются соответствующие оперативные меры для решения вопросов.

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