Пострадавшие от наводнения жители Сырдарьинской области получат денежную помощь и бытовую технику, а дома будут отремонтированы и построены государством бесплатно. Об этом на встрече с жителями в Сардобинском районе в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что техногенная катастрофа на водохранилище стала большим испытанием, создана правительственная комиссия и мобилизованы все силы и возможности для ликвидации последствий наводнения.

«Я снова, уже в четвертый раз приехал к вам, чтобы организовать работу и узнать, как обстоят дела у жителей Сырдарьи. Каждый час, каждую минуту я спрашиваю о положении дел здесь, мне докладывают об этом по телефону», — сказал президент.

Отмечалось, что основной задачей является восстановление условий жизни населения, начаты работы по ремонту поврежденных домов и строительству нового жилья.

«И ремонт, и строительство новых домов будут бесплатно выполнены государством. К 1 сентября люди смогут переселиться в новые квартиры и свои отремонтированные дома. Вместе с тем участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев», — заявил президент.

Каждому из около 4500 домовладельцев, пострадавшим от наводнения, от имени президента Узбекистана передается материальная помощь в размере 40 млн сумов и подарки — телевизоры, холодильники, стиральные машины, минипечи, электрочайники и утюги, отметила пресс-служба главы государства.

На эти цели направлены и пожертвованные российским предпринимателем Алишером Усмановым средства на сумму 10 млн долларов. Хокимияты, министерства и ведомства, хозяйственные объединения и предприниматели также оказывают спонсорскую помощь Сырдарьинской области, говорится в сообщении.

Присутствовавшим на встрече сардобинцам вручены соответствующие подарочные сертификаты и банковские карты.

Ранее Шавкат Мирзиёев заложил первый камень нового массива жилых домов в махалле Дустлик. Всего планируется построить три таких массива в трех пострадавших районах с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир.