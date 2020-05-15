Глобальная экономика может понести убытки в размере от 5,8 трлн до 8,8 трлн долларов, что эквивалентно 6,4−9,7% мирового ВВП, в результате пандемии COVID-19, говорится в обновленном докладе Азиатского банка развития (АБР). Анализ охватывает 96 стран, затронутых вспышкой, в которых зарегистрировано более 4 млн случаев коронавируса.

В апрельском докладе АБР прогнозировал, что глобальные потери от COVID-19 составят от 2 до 4,1 трлн долларов.

Эксперты указывают, что экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от 1,7 трлн долларов при сценарии с коротким периодом сдерживания в 3 месяца до 2,5 трлн долларов при сценарии с длительным сдерживанием в 6 месяцев. При этом на регион приходится около 30% общего сокращения мирового производства.

По расчетам аналитиков, КНР может понести убытки в размере от 1,1 до 1,6 трлн долларов, а Центральная Азия — от 21,1 до 34 млрд долларов.

Страны во всем мире быстро реагируют на последствия пандемии, внедряя такие меры, как смягчение налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, увеличение расходов на здравоохранение и прямую поддержку для покрытия потерь в доходах, отметили в АБР.

Согласно докладу, усилия правительств могут смягчить экономическое воздействие COVID 19 на 30−40%. Это может снизить глобальные экономические потери из-за пандемии до уровня от 4,1 трлн до 5,4 трлн долларов.

При сценариях короткого и долгого периода сдерживания в отчете отмечается, что закрытие границ, ограничения на поездки и карантины, которые были применены в странах, пострадавших от вспышек, чтобы остановить распространение COVID-19, вероятно, сократят мировую торговлю на 1,7−2,6 трлн долларов.

Глобальное сокращение занятости составит от 158 до 242 млн рабочих мест, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион составит 70% от общего числа потерь занятости. Трудовые доходы во всем мире сократятся на 1,2−1,8 трлн долларов, 30% из которых будут ощущаться странами региона.

Ранее Международный валютный фонд прогнозировал, что совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы от кризиса из-за пандемии могут составить около 9 трлн долларов.