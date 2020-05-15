Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сырдарьинскую область посетил Мирзаабадский район и ознакомился с работой, проводимой в зонах, пострадавших от чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба главы государства.

На территории махалли «Навбахор» запланировано построить 9 многоэтажных домов на 360 квартир. Кроме того, в махаллях «Навбахор», «Хакикат» и «Янгиовул» будет отремонтировано 616 коттеджей. К этой работе привлечены строители из Сырдарьинской, Джизакской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областей.

В беседе с ответственными лицами президент отметил, что строительные и ремонтные работы должны выполняться качественно, важно использовать местные современные и энергосберегающие материалы.

Глава государства встретился с жителями Мирзаабада, махаллинскими активистами и владельцами домов. На встрече отмечалось, что принимаются необходимые меры по восстановлению жилья и инфраструктуры, снабжению электричеством, газом, питьевой водой, ремонту дорог.

Пострадавшим жителям Мирзаабада так же, как и сардобинцам, вручены соответствующие сертификаты и банковские карточки с денежными средствами. Как сообщалось ранее, около 4500 домовладельцев в Сырдарье получат по 40 млн сумов материальной помощи и бытовую технику.

Глава государства заложил капсулу в фундамент первых домов, которые запланировано построить и в этом районе.



