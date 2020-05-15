В социальных сетях распространились фотографии вещей и товаров, разбросанных на земле под дождем в центре приема гуманитарной помощи в Гулистане.
«Все валяется под дождём, мокнет. Ковры, курпачи, одежда. Сторож рассказал, что люди приходили просить вещи, не дали. Сказали, получать по прописке!» — написала пользовательница Facebook.
Хокимият Сырдарьинской области в своем заявлении отметил, что фото были сделаны на месте временного склада по улице Н. Закирова в Гулистане, который предназначен для приема одежды и хозяйственных товаров для пострадавших от наводнения.
Фото: Хокимият Сырдарьинской области.
Как отмечается в сообщении, сотрудники управления Министерства по поддержке махалли и семьи, волонтеры, привлеченные областным советом Союза молодежи под открытым небом сортируют поступившие вещи и товары, а потом дезинфицируют и помещают их в крытой части склада.
Областная администрация отмечает, что 13−14 мая в Гулистане временами наблюдались дожди.
«Когда работники разгружали вещи из грузовиком и сортировали их, пошел дождь. Естественно, волонтеры укрылись от дождя и ждали его окончания. В это время неизвестное лицо сфотографировало, и фото распространилось в социальных сетях», — говорится в заявлении.
Река Спокойствия
Руза ойида алдашга куркмислами?
Марсель Зиннуров
Можно было убрать вещи когда дождь начинался и потом продолжить !!
Key Lee
Народ теперь бдит))) “Малый брат следит за тобой“)))
Marina Kondyukova
Нормально так укрылись, а с собой в укрытие прихватить вещи слабо? Или это потому, что не им..
Дмитрий Хван
мало верится конечно..
Leonid Inozemtsev
ну вы меня расмешили )) неизвестное лицо показало нам действительность!
Olga Romanenko
Да. да. конечно! Сил не хватило убрать!
Алексей Николаевич
Врет областная администрация, однозначно! Волонтеры, они же добровольцы, пошли туда не по принуждению, а по зову сердца. И вдруг испугались какого-то (“временами наблюдались дожди“). Знакомый, который туда доставлял молочку-гуманитарку, рассказывал как раздают там. Вот сторож правду говорит!!!