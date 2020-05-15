В социальных сетях распространились фотографии вещей и товаров, разбросанных на земле под дождем в центре приема гуманитарной помощи в Гулистане.

«Все валяется под дождём, мокнет. Ковры, курпачи, одежда. Сторож рассказал, что люди приходили просить вещи, не дали. Сказали, получать по прописке!» — написала пользовательница Facebook.

Хокимият Сырдарьинской области в своем заявлении отметил, что фото были сделаны на месте временного склада по улице Н. Закирова в Гулистане, который предназначен для приема одежды и хозяйственных товаров для пострадавших от наводнения.

Фото: Хокимият Сырдарьинской области.

Как отмечается в сообщении, сотрудники управления Министерства по поддержке махалли и семьи, волонтеры, привлеченные областным советом Союза молодежи под открытым небом сортируют поступившие вещи и товары, а потом дезинфицируют и помещают их в крытой части склада.

Областная администрация отмечает, что 13−14 мая в Гулистане временами наблюдались дожди.

«Когда работники разгружали вещи из грузовиком и сортировали их, пошел дождь. Естественно, волонтеры укрылись от дождя и ждали его окончания. В это время неизвестное лицо сфотографировало, и фото распространилось в социальных сетях», — говорится в заявлении.