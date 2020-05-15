По состоянию на 23:00 14 мая число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 2645 (+9), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из подтвержденных 9 новых случаев 2 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа. Один из них является водителем международного грузового автомобиля, еще один прибыл из Таджикистана. Остальные 7 — лица, находящиеся под наблюдением в карантинных учреждениях.

Всего в четверг Минздрав сообщил о 33 новых случаях (днем ранее — 65). Число выздоровевших достигло 2136 человек, а показатель выздоровления составил 80%. В настоящее время лечение проходят 498 пациентов.

С 10 мая в Ташкенте прибавилось 140 пациентов с COVID-19, Самаркандской области — 46, в Наманганской области — 13, Навоийской и Сырдарьинской областях области — по 11, Каракалпакстане — 6, Андижанской области — 4, Сурхардарьинской области — 3.

В связи с новыми очагами коронавируса в Самарканде с 13 мая усилены карантинные ограничения, а Зафаршан в Навоийской области переведен из «желтой» в «красный» уровень карантина. В махалле «Улугбек» (городок Улугбек) Мирзо-Улугбекского района Ташкента также ужесточен режим карантина.



