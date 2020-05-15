По состоянию на 23:00 15 мая число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 2686 (+4), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из последних случаев — трое граждан, прибывших 12−14 мая из России в Каракалпакстан. Еще один гражданин из Каракалпакстан заразился в результате контакта с пациентом.

15 мая всего было сообщено о 41 новом случае COVID-19.

На момент публикации от коронавируса выздоровели 2158 человек, показатель выздоровления составляет 80%. Сейчас в Узбекистане проходят лечение 517 пациентов.

Минздрав отметил, что лечащиеся в Сырдарье все 24 пациентов в пятницу перевезены в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте.





С регистрации первого случая коронавируса в Узбекистане прошло два месяца. Что изменилось за этот период, какие приняты меры поддержки населения и бизнеса и как постепенно смягчался режим карантина. Обзор «Газеты.uz».