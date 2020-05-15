Министерство финансов направило замечания Министерству строительства, которое намеревалось приобрести внедорожник Land Cruiser 200 напрямую, минуя торги.

Как сообщила пресс-служба Минфина, 7 мая им на согласование поступил проект распоряжения Кабинета Министров, разработанный Минстроем. Одна из норм документа предполагала в виде исключения покупку Land Cruiser 200 без проведения торгов для «укрепления материально-технической базы» ведомства. На сайте официального дилера Toyota в Ташкенте стоимость этой модели начинается от 1,4 млрд сумов.

В Минфине напомнили, что согласно указу президента от 13 августа 2019 года государственным органам запрещено вносить на рассмотрение в Кабмин проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие исключительный порядок заключения прямых договоров при госзакупках.

Минстрою направлены замечания по исключению этой нормы из проекта распоряжения.

По данным Минфина, за прошлый год им на согласование поступило больше 100 проектов документов, которые нарушали требования законодательства о госзакупках. За первые четыре месяца с начала этого года таких проектов насчитывается уже 19.

В феврале Минфин сообщал о намерении оптимизировать расходы на служебные автомобили госслужащим и упорядочить порядок их выделения, конкретизировав классы машин.