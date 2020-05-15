С 18 мая в Узбекистане поэтапно будут смягчаться карантинные ограничения на использование личного автомобиля, следует из сообщения Специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса.

Без разрешительных стикеров разрешается передвигаться:

в регионах с «зеленым» уровнем карантина — круглосуточно.

— круглосуточно. в «желтых» регионах — с 6:00 до 22:00. При этом в салоне не должно быть более 4 человек.

— с 6:00 до 22:00. При этом в салоне не должно быть более 4 человек. в «красных» регионах — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В первую очередь, для поездок на работу и обратно, для покупки лекарственных средств, медицинских принадлежностей и товаров первой необходимости.

Как ранее сообщала «Газета.uz», с 15 мая в зависимости от уровня карантина и с учетом ряда требований открываются парки, спортивные стадионы, музеи, а также разрешается деятельность частных агентств занятости, риэлторская деятельность, работа ветеринаров и других.

С 18 мая частично восстанавливается авиа- и железнодорожное сообщение.