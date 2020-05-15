Президент Шавкат Мирзиёев посетил пострадавший от наводнения Акалтынский район Сырдарьинской области и встретился с местными жителями, сообщила пресс-служба главы государства.

В районе идут работы по строительству и ремонту жилья, восстановлению инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий после наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища. В махалле «Хакикат» будет построено 20 многоэтажных домов на 800 квартир.

В общей сложности, в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах насчитывается около 1800 панельных коттеджей, которые почти не пострадали от наводнения. Их планируется модернизировать и передать владельцам. Для этого в Сырдарью прибыли 305 бригад строительных компаний и около 12 тысяч строителей из всех регионов страны во главе с руководителями Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Всего будет отремонтировано 657 коттеджей в махаллях «Шодлик», «Саховат», «Ахиллик» и поселке Учтом Акалтынского района. Дома в махалле «Шодлик» закреплены за Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областями, в махаллях «Ахиллик» и поселке Учтом — за Сурхандарьинской областью, а в махалле «Саховат» — за Ташкентом.

Водой затопило 8700 га посевных земель района. Здесь так же, как и в Сардобинском и Мирзаабадском районах, произведена откачка воды с помощью переносных насосов. Принимаются меры по прополке и культивации уцелевшего хлопчатника, а также по посадке других культур.

В районе также планируется создать около 3500 рабочих мест за счет реализации 95 проектов на 789 млрд сумов.

Президент вручил пострадавшим акалтынцам сертификаты и банковские карты с зачисленными на них денежными средствами в размере 40 млн сумов. Такая же сумма выплачена жителям Сардобинского и Мирзаабадского районов.