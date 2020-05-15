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16 и 17 мая
Онлайн-афиша на выходные
16 и 17 мая
Онлайн-афиша на выходные
Карантин
продлили
аж до 1 июня, но мы не расстраиваемся и предлагаем вам скрасить выходные онлайн-концертами, классными фильмами, хорошими сериалами и прочтением книг.
Онлайн-мероприятия:
С 15 по 21 мая
VK Fest 2020
Социальная сеть проведет бесплатный онлайн-фестиваль, на котором на протяжении семи дней выступят артисты, музыканты, комики и блогеры.
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16 мая в 00:00
«Евровидение» онлайн
Из-за пандемии организаторы перенесли все выступления в онлайн-формат.
YouTube-канал «Евровидения»
16 мая в 00:00
Шоу Цирка дю Солей
Знаменитый цирк в период карантина продолжил радовать зрителей всего мира своими выступлениями. На новом шоу Crystal впервые выступят акробаты на льду.
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16 мая в 19:00
Онлайн-концерт Егора Крида
Российский певец Егор Крид выступит на платформе Okko в рамках проекта «Шоу ON!».
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17 мая в 00:00
Музыкальный онлайн-фестиваль Block by Block West
Музыкальный фестиваль Block by Block West пройдет в Java-версии игры Minecraft из-за пандемии.
Посмотреть программу выступлений
17 мая в 21:00
Мюзикл «Цезарь и Клеопатра»
Посмотреть историю о любви, произошедшей за несколько десятилетий до нашей эры, можно будет в течении суток с момента публикации.
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Что посмотреть:
Топ-15 нетипичных боевиков
Сегодня речь пойдет о фильмах, где взрывы, погони, перестрелки и драки поставлены на первый план.
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ТОП-15 фильмов о Второй Мировой войне
Советская классика, культовые западные картины и многонациональные проекты, которые всецело передают атмосферу самой страшной войны в истории человечества.
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Шерлок Холмс на карантине: ТОП-15 детективных сериалов
Если у вас куча свободного времени, и вы любите запутанные сюжеты, где так и хочется предугадать следующий ход — то эта подборка как раз для вас.
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ТОП-15 семейных комедий
Отбрасывайте все свои дела и усаживайтесь поудобнее у экранов, ведь мы собрали для вас целых 15 семейных комедий, благодаря которым серый карантин обретет яркие краски.
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ТОП-15 сериалов про подростков
Качественные сериалы, в которых каждый зритель, вне зависимости от возрастной категории, видит частичку себя в главных и второстепенных персонажах.
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Лучшие сериалы 2019 года, которые вы могли пропустить
Наша подборка поможет с легкостью сфокусироваться на нашумевших проектах и не задумываться о качестве картин.
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Чем вдохновиться:
Маст-хэвы лета 2020
Что должно быть в вашем гардеробе после карантина.
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13 самых модных моделей обуви весны и лета 2020
В прошлом сезоне была актуальна белая обувь, вьетнамки, сандалии на завязках, которыми так охотно завязывали брюки. А что в этом? Рассказываем!
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Модные сумки сезона Весна-Лето 2020
Сумка-ведро, сумка-пельмень, микросумка и другие топовые модели грядущего сезона. Мы собрали самые модные из коллекций сезона Весна-Лето 2020.
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Что такое капсульный гардероб и как его собрать
Каждая девушка хотела бы забыть фразу «Мне нечего надеть» и собирать из своих вещей бесконечное множество образов. Чтобы сказка стала явью, стоит задуматься о капсульном гардеробе. Что это? Рассказываем!
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Топ кроссовок 2020 года
Универсальный обзор для мужчин и женщин, в котором каждый найдет пару для себя.
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4 модных идеи, как разнообразить офисный гардероб
Берем на заметку стильные идеи и меняем отношение к рутинным сборам в офис.
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Что почитать:
8 книг, после которых дети полюбят чтение
Мы собрали для вас великолепную подборку книг, которые обязательно понравятся вашему ребенку.
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7 документальных книг о Второй мировой войне
Самые пронзительные и самые честные репортажи о Второй мировой войне — в нашей подборке.
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6 книг, которые спасут ваши отношения с близкими
Предлагаем вашему вниманию подборку книг о том, как не испортить отношения с родными и близкими на карантине, и даже более того — сделать их еще лучше.
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Подборка отличных детективных романов, от чтения которых вы просто не сможете оторваться.
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Что читать на карантине: книги с самыми неожиданными поворотами в сюжете.
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