Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 19:00 15 мая увеличилось на 30 и составляет 2682, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа. Все они являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования. 13 мая нынешнего года 3 граждан прибыли из Казахстана, а 2 — из России.

25 новых случаев (23 граждан из Самаркандской области, 2 — из Ташкента) выявлено у тех, кто был в контакте с 11 больными и помещен на карантин.

На данный момент от коронавируса в стране выздоровели 2158 человек, на лечении остаются 513 пациентов.