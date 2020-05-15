Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 15 мая увеличилось на 7 и составляет 2652, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных 7 новых случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 — у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Трое граждан 9 и 13 мая приехали из Таджикистана и были помещены на карантин.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 2136 человек, лечение проходят 505 пациентов, из которых 8 — в тяжелом состоянии.







