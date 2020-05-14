«Узпромстройбанк» подписал кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК (OFID) на сумму 20 млн долларов США, нацеленное на удовлетворение спроса местных предприятий Узбекистана по торговому финансированию.

Кредит расширит возможности «Узпромстройбанка» в предоставлении финансовых услуг представителям малого и среднего предпринимательства, что является важным фактором экономического роста и создания новых рабочих мест. Банк предоставит торговое финансирование субзаемщикам в таких секторах экономики, как сельское хозяйство, здравоохранение, строительство и текстильная промышленность.

Реформы, инициированные правительством Узбекистана, открывают экономику страны и стимулируют инвестиции частного сектора. OFID оказывает поддержку «Узпромстройбанку» в расширении портфеля МСБ, используя существующую клиентскую базу, насчитывающую более 23 тысяч клиентов. Данное партнерство улучшит доступ местных компаний к торговому финансированию.

«OFID уже давно поддерживает социально-экономическое развитие в Узбекистане, но это наша первая сделка по финансированию торговли с данным финансовым учреждением. Данная сделка является хорошим примером того, как частный сектор может внести вклад в развитие, и мы рады поддержать МСБ — жизненно важный сектор в любой экономике. Мы готовы помочь Узбекистану добиться прогресса в достижении цели ООН №8 в области устойчивого развития, предусматривающей содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту и обеспечению занятости», — сказал Абдулхамид Алхалифа, генеральный директор OFID.

OFID и Узбекистан сотрудничают по вопросам социально-экономического развития на протяжении более двух десятилетий.

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