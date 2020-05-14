В честь священного месяца Рамадан компания UzAuto Trailer объявляет о начале выгодной акции — рассрочка на весь ассортимент техники «КАМАЗ».

В декабре 2017 года на мощностях UzAuto Trailer началось крупно-узловое производство автотранспортных средств «КАМАЗ». Сегодня модельный ряд производимых на заводе грузовиков «КАМАЗ» превышает 18 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Производственная мощность компании составляет более трех тысяч единиц в год. Более 1,8 тысячи «КАМАЗов» безотказно трудятся по всему Узбекистану. Грузовую технику «КАМАЗ» предпочитают крупные государственные организации, министерства и войсковые части страны.

Компания старается создать все необходимые удобства, чтобы сделать приобретение техники максимально возможным и доступным.

Доступность

Акция рассрочки предлагает первоначальный взнос от 30% до 60% в зависимости от возможностей клиента.

Выгода

Чем больше первый взнос, тем выгоднее условия. При первоначальном взносе в 60% покупатель получает возможность выплатить оставшуюся часть без процентов в течение 12 месяцев.

Удобство

Акция рассрочки впервые распространяется на весь ассортимент техники «КАМАЗ» — тягачи, автосамосвалы, автокраны и другие.

Не стоит упускать возможность приобретения качественных большегрузных авто. Предложение действует с 12 мая по 12 июня 2020 года. Кроме того, компания упростила процесс оформления документов. Приобрести технику «КАМАЗ» можно также в лизинг от производителя на выгодных условиях.

«С заботой о вашем времени и бизнесе».

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+998) 71−202−88−66.

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Сайт: uzautotrailer.uz

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