Сильный ливень вечером 13 мая привел к значительному повышению уровня воды в реке Алтынсай, протекающей через Алтынсайский район Сурхандарьинской области. Из-за угрозы наводнения 900 жителей временно эвакуированы в безопасные зоны, в том числе в дома родственников, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.





Проливные дожди также стали причиной схода селевого потока с Байсунского хребта по реке Ойбарак в махалле «Пасурхи» Байсунского района.

Временно приостановление движение транспорта через мост, связывающий поселки Авлод и Сариосиё — из-за схода селя по реке Авлод.





Для ликвидации последствий селя задействовано свыше 150 специалистов и около 20 единиц спецтехники. Сообщений об умерших и пострадавших не поступало.