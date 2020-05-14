13 мая в период между 17:15 и 21:30 в предгорных районах Бостанлыкского района Ташкентской области в результате ливневых дождей наблюдался сход селя и произошло подтопление жилых домов, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Сель прошел по внутренней дороге в сходе граждан махалли «Корамозор». Произошел разлив воды из Паркентского канала в части ПК-54. Ливневая вода скопилась на внутренних улицах сходов «Думалоқ», «Товоксой», «Хондайлик», «Искандар» и «Кушкургон», в частности, в нескольких домохозяйствах.





К ликвидации последствий селя были привлечены 189 специалистов и 28 единиц спецтехники. Управление по чрезвычайным ситуациям области направило 44 спасателя и 14 единиц техники.

Пострадавших в результате схода селя нет.