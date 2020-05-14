13 мая состоялось первое заседание Парламентской комиссии по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития Узбекистана на период до 2030 года, сообщила пресс-служба Сената.

В заседании приняли участие председатели комитетов Сената и Законодательной палаты, постоянные представители структур ООН в Узбекистане, а также руководители ряда министерств и ведомств.

Основной темой обсуждения стал проект Добровольного национального обзора (ДНО) по выполнению национальных целей и задач в сфере устойчивого развития. Узбекистан входит в список 49 стран, планирующих представить ДНО на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2020 году.





Председатель Сената Танзила Нарбаева сообщила, что комиссия будет заслушивать периодические отчеты координационного совета, созданного при правительстве, и ответственных структур. Работа комиссии охватит постоянный контроль за выполнением Национальных целей устойчивого развития как на национальном, так и в разрезе областей и районов. При этом будет задействован потенциал более 6600 депутатов местных кенгашей.

К работе Парламентской комиссии планируется привлечь широкую общественность, институты гражданского общества, средства массовой информации, чтобы обеспечить максимальную гласность.

Исходя из результатов изучений комиссии будут разрабатываться рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства и решению социально-экономических проблем.

В течении 2020 года комиссия намерена изучить ход реализации 8 из 16 национальных целей устойчивого развития.