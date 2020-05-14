Специалисты германского Института имени Коха считают правильной стратегию Узбекистана по разграничению на «зоны» в зависимости от распространения коронавируса. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения.

Более 50 специалистов палаты и германского института в режиме видеоконференции обсудили стратегии по выходу из карантина по коронавирусу.

«Выходить из карантина, сложнее, чем входить в карантин. Узбекистан избрал очень правильную стратегию, разделив регионы на различные зоны в зависимости от степени передачи заболеваемости COVID-19», — сказал в ходе встречи заместитель руководителя Центра международной охраны здоровья (ZIG) института Андреас Янсен.

Германский специалист считает, что в «желтых» и «зеленых» зонах очень важно проводить тестирование уже заболевших и лиц, с ними контактировавших, а в «красной зоне» необходимо проводить мероприятия по усилению карантинных мер.

«Разделение на зоны мы также практикуем в странах Европы, это было применено и в Китае, где была выделена провинция Хубэй, где вводились самые строгие карантинные меры», — добавил Андреас Янсен.

Напомним, с 8 мая в Узбекистане начало действовать разделение регионов, городов и районов по трем уровням карантина — «красный», самый опасный, «желтый» и «зеленый» для территорий, свободных от коронавируса.