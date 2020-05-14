В Ферганской долине в 21:16 14 мая ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Узбекистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,3, глубина — 14 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков:

Наманган: (30 км) — 4 баллов;

Андижан: (84 км) — 3 балла;

Фергана: (99 км) — 3 балла.

Расстояние от Ташкента составило 197 км. В сообщении РЦСМ МЧС не сообщается о силе толчков в столице, но некоторые ее жители ощутили землетрясение.

Обновлено: РЦСМ МЧС изменил балльность землетрясение в Намангане с 5 на 4.