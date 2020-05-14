ГУВД Ташкента призвало жителей столицы к гуманному обращению с животными, особенно в непростой период карантина.

На ресурсы ГУВД периодически поступают сообщения о негуманном обращении некоторых сограждан с кошками и собаками — как находящимися на их попечении, так и уличными, сообщила пресс-служба управления.

«Чаще всего в подобных случаях инспектора профилактики направляются для проведения беседы с человеком, на которого поступила жалоба. При выявлении факта жестокого обращения с животным, повлекшим его увечье или гибель, либо факта истязания на нарушителя налагается штраф», — напомнили в ГУВД.

Согласно статье 111 Кодекса об административной ответственности, за истязание, гибель или увечье животных предусмотрена административная ответственность, размер штрафа составлет от 1 до 3 базовых расчетных величин (БРВ), за повторное нарушение, а также нарушение, совершенное в присутствии несовершеннолетнего, предусмотрен штраф в 3−5 БРВ или административный арест до 15 суток.

«Мы хотели бы призвать сограждан к регулярной демонстрации доброго отношения к братьям нашим меньшим на собственном примере», — говорится в сообщении.

Такой пример уже подали сотрудники сотрудники УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района. Они подкармливают больных и истощенных кошек, которые на период карантина остались без опеки работников местного зоомагазина.

«Сегодня эта проблема повсеместна: многие животные в период изоляции, вызванной пандемией коронавируса, лишились заботливых опекунов. Мы призываем каждого неравнодушного к этому вопросу человека оказать поддержку уличным животным», — обратилось к жителям столицы ГУВД.

Сотрудники управления рекомендуют найти место для кормления животных в некотором удалении от жилого дома, чтобы соблюсти санитарные требования и не нарушать комфорта жильцов. Желательно выбрать место, защищенное от дождя, например, под деревом с большой кроной. Нужно устроить небольшую кормушку и периодически проверять наличие в ней воды и сухого корма.

В ГУВД также напомнили, что кошки защищают город от нашествия крыс и мышей, разносящих болезни.